Het kabinet zou niet weten hoe flexwerkers gecompenseerd zouden moeten worden als ze verplicht in quarantaine moeten en daardoor inkomen mislopen. Dat zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge tijdens een debat in de Tweede Kamer over de quarantaineplicht. Het probleem zit „in de uitvoering, niet de intentie”, aldus de bewindsman in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Peter Kwint.