Steeds meer mensen fietsen hartjes voor de Hartstichting

De leden van roeivereniging Thêta in Eindhoven wilden 2500 euro via sponsoring bij elkaar fietsen voor de Hartstichting, maar ze hebben al ruim 24.000 euro. Steeds meer mensen leggen inmiddels per fiets de speciaal uitgezette routes in hartvorm af of sponsoren de deelnemers aan de actie ter herinnering aan Claudia van Lieshout. Die overleed op 28 februari op 21-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De actie is zo’n succes, dat ze nu in ieder geval met twee weken is verlengd tot 9 mei.