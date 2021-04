De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft ook in het eerste kwartaal van dit jaar een flink verlies geleden vanwege de malaise in de luchtvaartsector door de coronapandemie. Luchtvaartmaatschappijen stelden daardoor de levering van bestelde vliegtuigen uit of annuleerden bestellingen volledig. Wel hoopt Boeing op betere tijden door de vaccinaties tegen het coronavirus.