Zaak medeverdachte Ruinerwold in september verder

De rechtbank in Assen hervat op 21 september het strafproces tegen Josef B., de medeverdachte in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem er onder meer van dat hij zes kinderen van Gerrit Jan van D. tegen hun wil heeft vastgehouden in een afgelegen boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. Van D. was de hoofdverdachte in de zaak, maar in maart oordeelde de rechtbank dat hij medisch gezien niet in staat is terecht te staan. De strafzaak tegen hem is daarmee van de baan.