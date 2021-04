Sommige treinen te druk na actie verkeersleidingsposten

De cao-acties woensdagochtend op delen van het spoor hebben na afloop geleid tot erg volle treinen. Verschillende treinen die weer reden in de regio’s Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar, hadden weinig tot onvoldoende plekken. In sommige gevallen moesten mensen achterblijven omdat de treinen vol zaten. In andere gevallen werden de treinen door reizigers als te druk ervaren, hoewel er nog wel plekken beschikbaar waren, zegt een woordvoerder van de NS.