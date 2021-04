Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor 41,6 miljoen euro een schikking getroffen met dochterbedrijven van conglomeraat SHV in een corruptiezaak. Het OM verwijt de vijf bedrijven omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van internationale handelssancties. Onderzoek naar een aantal oud-bestuurders en oud-medewerkers die strafbare feiten zouden hebben gepleegd is bijna afgerond en het OM is van plan hen te vervolgen.