Halsema doet beroep op gezond verstand terrasbezoekers

Burgemeester Femke Halsema hoopt dat mensen bij de heropening van de terrassen de coronaregels niet uit het oog zullen verliezen. „Ik begrijp het verlangen naar meer vrijheid. Maar het dringend verzoek blijft ook nu: hou je aan de regels. Hou nog even vol. Ik hoop op gezond verstand en doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we het verspreiden van het coronavirus tegengaan”, laat ze weten via haar woordvoerster.