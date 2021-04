Deutsche Bank stijgt op drukke beurs na sterke resultaten

Het aandeel Deutsche Bank ging woensdag stevig omhoog op de beurs in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte afgelopen kwartaal de hoogste winst in jaren. Ook andere grote Europese bedrijven als Santander, Lloyds, Sanofi en Covestro kwamen met resultaten. Op het Damrak was het rustig aan het cijferfront. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de kwartaalupdates van iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook, die later op de dag bekend worden gemaakt.