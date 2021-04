Techbedrijven helpen Nikkei aan kleine winst

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag licht hoger gesloten na een afwachtende handelssessie. Vooral de Japanse technologiebedrijven werden opgepikt na de kwartaalcijfers van Google-moeder Alphabet en Microsoft. De winsten bleven echter beperkt in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Ook spreekt de Amerikaanse president Joe Biden het Congres toe. Daarnaast komen iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook na de slotbel op Wall Street met resultaten.