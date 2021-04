De erfgenamen van Lee Kun-hee, de voorzitter van technologieconcern Samsung die in oktober stierf, zullen meer dan 12 biljoen won (ruim 8,9 miljard euro) aan successierechten betalen. Dat hebben ze woensdag in een verklaring bekendgemaakt. Het gaat om meer dan de helft van de waarde van de totale nalatenschap en komt volgens hen neer op drie tot vier keer de totale inkomstenbelasting van de Zuid-Koreaanse overheid in 2020.