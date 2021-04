Techconcern Microsoft heeft in de eerste drie maanden van dit jaar, het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, de toename in de vraag naar zijn clouddiensten niet zien afvlakken. Nu de coronapandemie dankzij vaccinaties in bijvoorbeeld de Verenigde Staten langzaam ten einde komt, werd daar wel rekening mee gehouden. Topman Satya Nadella ziet daarentegen juist een versnelling van de digitaliseringstrend bij bedrijven.