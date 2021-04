Google-moeder Alphabet heeft in het eerste kwartaal van dit jaar fors meer verdiend aan advertenties dan in dezelfde periode vorig jaar. Bedrijven besloten weer meer uit te geven aan reclame om zo te kunnen profiteren van de heropening van de economie in veel landen. Ook aan clouddiensten verdiende Alphabet meer en dat leidde tot een winstsprong van het bedrijf.