De Amerikaanse overheid gaat alle medewerkers, ook mensen die niet in vaste dienst zijn, een minimumloon van 15 dollar per uur betalen. President Joe Biden tekent dinsdag een decreet van die strekking. Daarmee krijgen honderdduizenden medewerkers van de federale overheid een hoger salaris. Uiterlijk in maart 2022 moeten alle overheidsdiensten het nieuwe minimumsalaris gaan betalen.