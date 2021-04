Te druk tijdens Koningsdag in zonnig Amsterdam

Op verschillende plekken in Amsterdam heeft de gemeente dinsdag ingegrepen omdat het veel te druk werd en de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Een deel van het Vondelpark moest in de middag worden ontruimd omdat daar honderden mensen feestvierden. Ook op veel andere plaatsen was het erg druk. Op sommige bruggen bij de Prinsengracht was er bijna geen doorkomen aan. Veel mensen leken feest te vieren alsof het een gewone Koningsdag was. Ook op het water was het aardig druk met bootjes.