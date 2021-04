De inhoud van de vrijgegeven notulen van de ministerraad „heeft ons in grote oproer gebracht”. Dat schrijven de slachtoffers van het toeslagenschandaal in een brief aan Kamerleden, partijleiders en kabinetsleden. „Ministers waren bezig met spelletjes om Kamerleden onder de duim te krijgen”, zeggen veertig gedupeerden. „Wij zien de notulen als een dieptepunt als het gaat om de informatie naar de Kamer toe.”