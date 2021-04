PostNL grote stijger op overwegend rustig Damrak

Postbedrijf PostNL ging dinsdag opnieuw flink omhoog op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het postbedrijf kwam maandag met sterke cijfers en profiteerde daar een dag later opnieuw van. Philips presenteerde ook begin deze week cijfers en werd opnieuw lager gezet. Ook het nieuws dat het zorgtechnologiebedrijf geraakt wordt door het wereldwijde chiptekort speelde daarbij mee. Verder was het qua bedrijfsnieuws een rustige dag in Amsterdam vanwege Koningsdag.