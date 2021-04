Twee Spanjaarden die waren ontvoerd in Burkina Faso, zijn om het leven gekomen, heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez dinsdag gezegd. De twee journalisten waren bezig met opnames voor een documentaire toen ze samen met een Ier maandag in gijzeling werden genomen door een groep islamisten. Die vielen een patrouille aan die optrad tegen stropers in het oosten van Burkina Faso.