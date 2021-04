De supermarkten in Haarlem verkopen dinsdag geen alcohol meer op verzoek van de gemeente. De gemeente wil zo de drukte in het centrum tegengaan. De maatregel is van kracht totdat het rustiger wordt, zegt een gemeentewoordvoerster. Vanaf 20.00 uur mag er sowieso geen alcohol meer worden verkocht, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.