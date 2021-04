Wenda Zuiddam: Steppen als uitlaatklep na een zware dag

Tijdens de eerste lockdown zette defensie Wenda Zuiddam (34) als zorg-

ondersteuner in een verpleeghuis in Amsterdam in. Van de dertien ouderen stierven er in die tijd negen. Ze voelde zich vaak machteloos en wist soms maar één ding te doen: bidden. Na een lange werkdag een rondje fietsen of steppen helpt haar heftige belevenissen te verwerken. Maar de step betekent voor haar nog meer: ze werd er diverse keren wereldkampioen mee.