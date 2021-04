ST. PAUL (ANP/RTR) - Industrieel conglomeraat 3M, bekend van post-it-notitieblokjes, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar geprofiteerd van de aanhoudend grote vraag naar mondmaskers. Het bedrijf maakt industriële mondkapjes van het type N95. Die bleven goed verkopen omdat de coronapandemie ook in het eerste kwartaal van 2021 opleefde in grote delen van de wereld.