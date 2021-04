Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het eerste kwartaal van van dit jaar meer bordspellen en speelgoed verkocht. Klanten waren gedwongen meer thuis vanwege de lockdownmaatregelen in onder meer grote delen van Europa. Bij de spellen was er veel vraag naar Monopoly en Magic: The Gathering. Ook werd meer speelgoed verkocht zoals klei van Play-Doh en van onder meer Star Wars en Transformers.