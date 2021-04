Philips opnieuw hekkensluiter in AEX op rustige Koningsdag

Philips stond dinsdag opnieuw onderaan in de Amsterdamse AEX-index tijdens een rustige handelssessie op Koningsdag. Het zorgtechnologiebedrijf was een dag eerder ook al de grootste daler door enkele tegenvallers in zijn kwartaalbericht. PostNL bleef daarentegen profiteren van de sterke kwartaalresultaten die de post- en pakketbezorger maandag bekendmaakte. Beleggers keken verder vooral uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse technologieconcerns als Microsoft en Google-moeder Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.