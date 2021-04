Barnier: brexit is een falen van EU waarvan geleerd moet worden

Het vertrek van de Britten uit de EU is een teken van falen van de Europese Unie waar lessen uit getrokken moeten worden. „Dit is een scheiding. De brexit is een waarschuwing”, zei oud-EU-onderhandelaar Michel Barnier tijdens een debat over de brexit in het Europees Parlement. „Waarom stemde 52 procent van de Britten tegen Europa? Het is onze plicht te luisteren naar de gevoelens van mensen en ze te begrijpen”, aldus de Fransman.