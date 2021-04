Politie pakt Grieks EU-parlementslid op na opheffen immuniteit

De politie in Brussel heeft dinsdag de extreemrechtse Griekse Europarlementariër Ioannis Lagos opgepakt kort nadat het Europees Parlement diens parlementaire onschendbaarheid had opgeheven. Dat hebben de Griekse autoriteiten, die een Europees aanhoudingsbevel tegen Lagos hadden uitgeschreven, bekendgemaakt. Lagos is in oktober in zijn thuisland samen met een aantal andere leiders van de Griekse neonazipartij Gouden Dageraad veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf.