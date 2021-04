EU-parlement heft immuniteit lid Griekse neonazipartij op

Het Europees Parlement heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van het Griekse lid Ioannis Lagos. In een geheime stemming steunden 658 parlementariërs het verzoek van de Griekse autoriteiten, terwijl 25 tegen waren. Lagos werd in oktober in zijn thuisland samen met een aantal andere leiders van de Griekse neonazipartij Gouden Dageraad veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf.