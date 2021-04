PostNL zet opmars voort op rustige Koningsdag

Het aandeel PostNL zette dinsdag de opmars voort tijdens een rustige Koningsdag op het Damrak. De post- en pakketbezorger bleef profiteren van de sterke kwartaalcijfers die maandag al bekend werden gemaakt. Beleggers keken verder uit naar de kwartaalresultaten van grote Amerikaanse technologieconcerns als Microsoft en Google-moeder Alphabet, die later op de dag naar buiten komen. In Europa gaven grote bedrijven als HSBC, UBS, BP en Novartis een kijkje in de boeken.