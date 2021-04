De Nederlandse chipfabrikant NXP profiteert van het wereldwijde chiptekort, dat is ontstaan door de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons. Afgelopen kwartaal ging zowel de omzet als de winst van NXP fors omhoog. Dit sterkt topman Kurt Sievers in zijn verwachting dat het aan de beurs in New York genoteerde bedrijf dit jaar hard kan groeien.