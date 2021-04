Hoe is het om Koningsdag te vieren in coronatijd? Een jaar geleden, toen de eerste coronagolf net over z’n top was, stelden velen zich die vraag. ”Geen Koningsdag maar Woningsdag”, was het motto. Vervelend, maar de pandemie was wel zo’n beetje over het hoogtepunt heen, dachten veel Nederlanders. De eerste versoepelingen –per 6 mei 2020– waren al aangekondigd, dus het zou de goede kant opgaan.