Nikkei licht lager na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag licht lager gesloten. De beurshandel stond vooral in het teken van de Bank of Japan, die de rente conform verwachting ongewijzigd liet. De Japanse centrale bank verlaagde wel zijn inflatieverwachting voor dit jaar. Ondanks het omvangrijke stimuleringsbeleid om de economie aan te jagen verwacht de centrale bank dat zijn inflatiedoelstelling van 2 procent in de komende jaren niet gehaald zal worden. De verwachting dat de op twee na grootste economie ter wereld afstevent op een bescheiden herstel bleef wel gehandhaafd.