Het Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht (Anvisa) in Brazilië heeft maandag (lokale tijd) een verzoek van diverse deelstaten om het Russische coronavaccin Spoetnik-V te importeren, afgewezen. Volgens de gezondheidsregelgever beschikt het niet over de technische gegevens die nodig zijn om te kunnen beoordelen of het middel veilig en werkzaam is.