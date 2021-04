‘Jongeren lopen grote kans op gehoorschade door luistergedrag’

Een kwart van de jongeren tussen de tien en vijftien jaar luistert gemiddeld drie tot zes uur per dag met een koptelefoon of oortjes naar muziek, video’s of games. Vaak doen ze dit niet op een veilig luisterniveau, zegt VeiligheidNL op basis van onderzoek. Zes op de tien jongeren gebruiken volgens het onderzoek geen volumebegrenzer op hun telefoon of tablet. „De kans dat je gehoorschade oploopt neemt hierdoor toe”, stelt het kenniscentrum.