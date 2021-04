De Rijksrecherche heeft toch geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de dood van een informant van de politie en ook niet naar klachten over leidinggevenden binnen een team van de Landelijke Eenheid in 2019. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus meldde eerder nog aan de Tweede Kamer van wel. De minister geeft de fout maandag toe in een brief waarin hij ingaat op slepende problemen binnen de politie-eenheid.