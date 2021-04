Von der Leyen haalt in EU-parlement uit over ‘sofagate’

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ziet „geen enkele rechtvaardiging” voor de manier waarop ze onlangs bij een bezoek aan de Turkse president Reccep Erdogan werd behandeld. „Ik voelde me gekwetst en alleen”, zei de Duitse in het Europees parlement over de rel in Ankara die als ‘sofagate’ bekend is geworden. Ze werd voor het oog van de camera’s naar een bank gedirigeerd terwijl haar reisgenoot EU-president Charles Michel naast Erdogan kon plaatsnemen. Bij eerdere bezoeken aan Erdogan van mannen met dezelfde positie als Von der Leyen mochten die wel naast de Turkse leider zitten.