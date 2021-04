In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijken kinderen en jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond minder te zijn gevaccineerd dan leeftijdsgenoten die uit gezinnen met een oorspronkelijk Nederlandse achtergrond komen. Dat meldt de gemeente Den Haag namens de vier grote steden. Er is voor het eerst een analyse van de vaccinatiegraad in combinatie met migratieachtergronden uitgevoerd.