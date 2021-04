Outletcentra Roermond en Roosendaal houden winkelen op afspraak

Designer Outlets Roermond en Roosendaal, naar eigen zeggen de grootste outletcentra van Europa, houden winkelen op afspraak in stand. Volgens de centra heeft de coronacrisis bewezen dat klanten zo productiever winkelen. „Normaal is het heel druk in het centrum. Met een afspraak kun je je bezoek plannen en weet je zeker dat je geholpen wordt bij de winkel die je wil bezoeken. Ik kan me zo voorstellen dat mensen hun winkelbezoeken plannen en daarnaast een hoop extra winkels bezoeken”, zegt managing director Pieter van Voorst Vader van moederbedrijf McArthurGlen.