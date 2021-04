De Nederlandse politie is op zoek naar getuigen van oorlogsmisdrijven die vermoedelijk zijn gepleegd tijdens een aanval op een controlepost van de Syrische regering in de lente van 2014. Mogelijk zijn de daders nu in Nederland. De politie doet op dit moment onderzoek naar de misdrijven en vraagt mensen die Syrië zijn ontvlucht of zij mogelijk meer informatie hebben.