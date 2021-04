Het gerechtshof in Amsterdam heeft de drie verdachten van een fatale brand in een studentenflat in Diemen in hoger beroep lagere straffen opgelegd dan de rechtbank. Het hof kwam tot celstraffen van 10,5 jaar voor de twee mannen en een vrouw. Bij de brand kwam een 27-jarige man om het leven en liepen twee vrouwen ernstig en blijvend letsel op.