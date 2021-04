Geneesmiddelenbedrijf MSD wil eerder CO2-neutraal zijn

Nieuwe verlichting, betere isolatie en meer van dit soort maatregelen moeten geneesmiddelenbedrijf MSD helpen om in rap tempo duurzamer te worden. Daarnaast kijkt de onderneming in Nederland nog naar extra mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om de inkoop van groene stroom. Het farmacieconcern, met vestigingen in onder meer Haarlem en Oss, heeft namelijk aangekondigd dat het zijn CO2-uitstoot komende jaren veel sneller wil terugdringen dan eerder gemeld.