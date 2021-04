De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begint een onderzoek naar de manier waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange schadelijke industriële uitstoot en lozingen. De raad onderzoekt hiervoor de situatie rondom staalfabriek Tata Steel in IJmuiden, zo meldt de OVV maandag, en mogelijk ook andere industriële complexen in Nederland waar dezelfde problematiek speelt.