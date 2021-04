De politie heeft zondag bij de vondst van zwaar professioneel vuurwerk in een woning in Zoetermeer de twee bewoners aangehouden, een man van 38 en een vrouw van 35 jaar. Daarnaast troffen agenten een aantal alarmpistolen aan, meldt de politie maandag. Verder is beslag gelegd op twee auto’s en twee motoren en zijn gegevensdragers meegenomen voor nader onderzoek.