PostNL wint, Philips zakt op Damrak na kwartaalupdates

Op het Damrak ging het aandeel PostNL maandag flink vooruit. De post- en pakketbezorger profiteerde van de langer dan verwachte lockdown en verhoogde zijn verwachtingen. Beleggers waren echter minder te spreken over de resultaten van zorgtechnologiebedrijf Philips en deden hun aandelen van de hand. De Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse technologieconcerns die later deze week naar buiten komen.