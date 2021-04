Het Franse olie- en gasconcern Total stopt voorlopig met een enorm aardgaswinningsproject in het uiterste noorden van Mozambique. Het geweld in de regio van de provincie Cabo Delgado dwingt de onderneming alle activiteiten te staken, meldt het bedrijf maandag. Het personeel is teruggetrokken en bouwcontracten zijn opgezegd met een beroep op overmacht.