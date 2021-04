Levensmiddelenconcern Nestlé is in onderhandeling met de eigenaar van vitaminemaker The Bountiful Company over een overname. Investeringsmaatschappij KKR was eerder van plan om het moederbedrijf van Holland & Barrett naar de beurs te brengen, met een waardering van ruim 6 miljard dollar. Een overname van Nestlé zou de beursgang kunnen voorkomen.