Het aandeel ANA Holdings werd maandag flink hoger gezet op de beurs in Tokio. De Japanse luchtvaartmaatschappij verwacht in het lopende boekjaar een kleiner verlies te lijden dan eerder werd gevreesd. Ook de andere transportbedrijven werden opgepikt door de hoop dat het aantal coronabesmettingen weer zal afnemen door de herinvoering van de noodtoestand in de grote Japanse steden, die vrijdag werd aangekondigd.