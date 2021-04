Philips profiteert van uitgestelde zorg en persoonlijke verzorging

Medisch technologiebedrijf Philips komt maandag met cijfers over het eerste kwartaal. Daarin heeft het bedrijf vermoedelijk weten te profiteren van het succesvolle vaccinatiebeleid in onder meer de Verenigde Staten. Ziekenhuizen kunnen daar weer meer geplande zorg doen en daar verdient Philips aan. Ook kijken ziekenhuizen weer naar investeringen in nieuwe apparatuur nu ze de coronasituatie grotendeels achter zich hebben kunnen laten. Ook is er weer meer vraag naar producten voor persoonlijke verzorging.