De Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse collega Joe Biden ontmoeten elkaar mogelijk in juni voor het eerst. Dat heeft persbureau RIA zondag bekendgemaakt, zich beroepend op een uitlating van Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov. De voormalig Russisch ambassadeur in de VS zei dat een definitief besluit over de meeting van beide leiders nog niet is genomen. „Dat hangt van tal van factoren af”.