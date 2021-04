Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost John Jorritsma had liever minstens een week gewacht met de versoepeling van de coronamaatregelen. „Het was mij een lief ding waard geweest om even te wachten tot het moment dat het écht mogelijk was om die eerste stap te zetten”, zei hij in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1.