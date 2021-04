Italië heeft zondag besloten om in navolging van andere landen het reisverkeer met India te beperken vanwege het snel groeiende aantal nieuwe coronabesmettingen in het Aziatische land. De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza schrijft op Twitter dat hij een bevel heeft uitgevaardigd om buitenlandse reizigers die in de laatste twee weken in India zijn geweest uit Italië te weren.