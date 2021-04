Zoals de afgelopen tijd veel vaker is gebeurd, heeft de politie ook zaterdagavond en de daaropvolgende nacht op verschillende plekken in het land feestgangers op de bon geslingerd voor het overtreden van de coronamaatregelen. Zo beëindigde de politie in Breda een illegaal feest aan de Oude Vest, waar zo’n honderd mensen op af kwamen. Ook in Almelo en het Gelderse Tiel en Weurt was het raak.