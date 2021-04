De brand waarbij in de nacht van zaterdag op zondag in het Overijsselse Delden twee mensen om het leven kwamen, heeft burgemeester van Hof van Twente Ellen Nauta diep geraakt. Delden valt onder de gemeente Hof van Twente. Volgens Nauta is het aantal slachtoffers mede beperkt gebleven doordat de brandweer de bewoners van het complex waarin de brand plaatsvond kon evacueren.